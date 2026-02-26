Рейтинг@Mail.ru
14:29 26.02.2026
Президент Польши предложил Германии выплачивать репарации оружием
Президент Польши предложил Германии выплачивать репарации оружием
Президент Польши Кароль Навроцкий предложил Германии выплачивать Варшаве репарации за Вторую мировую войну поставками военной техники. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:29:00+03:00
2026-02-26T14:29:00+03:00
в мире
германия
польша
варшава
кароль навроцкий
в мире, германия, польша, варшава, кароль навроцкий
В мире, Германия, Польша, Варшава, Кароль Навроцкий
Президент Польши предложил Германии выплачивать репарации оружием

Польша предложила ФРГ выплачивать репарации за Вторую мировую войну оружием

Президент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий предложил Германии выплачивать Варшаве репарации за Вторую мировую войну поставками военной техники.
«
"Предложения, которые я представил президенту и канцлеру Германии, относились к выплате репараций. Мое предложение и призыв касаются того, чтобы Германия начала выплачивать репарации, инвестируя в военную технику, которая поступит на вооружение Войска Польского", - сказал Навроцкий журналистам.
Он считает, что такое решение могло бы избавить Польшу от необходимости участия в программе SAFE - инициативе Евросоюза по кредитованию стран-членов для закупки вооружения.
"Если бы Германия начала выплачивать репарации военной техникой... может быть, мы и не должны были бы сегодня говорить о программе SAFE", - сказал польский президент.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов по курсу на тот момент) в качестве репараций за ущерб в годы Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
В миреГерманияПольшаВаршаваКароль Навроцкий
 
 
