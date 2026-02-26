Французский регулятор потребовал заблокировать сайты 35 российских СМИ

ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Французский медиарегулятор (ARCOM) потребовал от интернет-провайдеров заблокировать доступ к сайтам 35 российских СМИ, находящихся под европейскими санкциями, говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

"Arcom только что потребовал от интернет-провайдеров, поставщиков систем разрешения доменных имен и поисковых систем приступить к блокировке и удалению из результатов поиска 35 официальных сайтов российских СМИ под санкциями", - сказано там.

Помимо этого, регулятор попросил поисковые системы исключить из результатов поиска страницы четырех стриминговых платформ, предоставляющих доступ к российским подсанкционным телеканалам и радиостанциям.

Блокировка затронет сайты телеканала RT, агентства Sputnik, порталов News Front и SouthFront, а также Фонда стратегической культуры, пишут французские СМИ.