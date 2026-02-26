Рейтинг@Mail.ru
Французский регулятор потребовал заблокировать сайты 35 российских СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 26.02.2026 (обновлено: 23:49 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/regulyator-2077003517.html
Французский регулятор потребовал заблокировать сайты 35 российских СМИ
Французский регулятор потребовал заблокировать сайты 35 российских СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Французский регулятор потребовал заблокировать сайты 35 российских СМИ
Французский медиарегулятор (ARCOM) потребовал от интернет-провайдеров заблокировать доступ к сайтам 35 российских СМИ, находящихся под европейскими санкциями,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T21:28:00+03:00
2026-02-26T23:49:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_9fadaed632b28b4d7044c1002a81016f.jpg
https://ria.ru/20260224/medvedev-2076407823.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_20a725ca8fc3c2a3eccd0de9c58b324d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
Французский регулятор потребовал заблокировать сайты 35 российских СМИ

Французский регулятор ARCOM потребовал заблокировать сайты 35 российских СМИ

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Французский медиарегулятор (ARCOM) потребовал от интернет-провайдеров заблокировать доступ к сайтам 35 российских СМИ, находящихся под европейскими санкциями, говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
"Arcom только что потребовал от интернет-провайдеров, поставщиков систем разрешения доменных имен и поисковых систем приступить к блокировке и удалению из результатов поиска 35 официальных сайтов российских СМИ под санкциями", - сказано там.
Помимо этого, регулятор попросил поисковые системы исключить из результатов поиска страницы четырех стриминговых платформ, предоставляющих доступ к российским подсанкционным телеканалам и радиостанциям.
Блокировка затронет сайты телеканала RT, агентства Sputnik, порталов News Front и SouthFront, а также Фонда стратегической культуры, пишут французские СМИ.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель Единой России Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг на встрече в Москве. 24 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Пока одни страны хотят мира, Франция готовится к войне, заявил Медведев
24 февраля, 14:29
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала