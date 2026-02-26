https://ria.ru/20260226/regulyator-2077003517.html
Французский регулятор потребовал заблокировать сайты 35 российских СМИ
Французский регулятор потребовал заблокировать сайты 35 российских СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Французский регулятор потребовал заблокировать сайты 35 российских СМИ
Французский медиарегулятор (ARCOM) потребовал от интернет-провайдеров заблокировать доступ к сайтам 35 российских СМИ, находящихся под европейскими санкциями,... РИА Новости, 26.02.2026
РИА Новости
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Французский медиарегулятор (ARCOM) потребовал от интернет-провайдеров заблокировать доступ к сайтам 35 российских СМИ, находящихся под европейскими санкциями, говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
"Arcom только что потребовал от интернет-провайдеров, поставщиков систем разрешения доменных имен и поисковых систем приступить к блокировке и удалению из результатов поиска 35 официальных сайтов российских СМИ под санкциями", - сказано там.
Помимо этого, регулятор попросил поисковые системы исключить из результатов поиска страницы четырех стриминговых платформ, предоставляющих доступ к российским подсанкционным телеканалам и радиостанциям.
Блокировка затронет сайты телеканала RT, агентства Sputnik, порталов News Front и SouthFront, а также Фонда стратегической культуры, пишут французские СМИ.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент
принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции
, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США
и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.