Рейтинг@Mail.ru
"Радио Судного дня" передало два новых сигнала - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 26.02.2026 (обновлено: 16:37 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/radio-2076931268.html
"Радио Судного дня" передало два новых сигнала
"Радио Судного дня" передало два новых сигнала - РИА Новости, 26.02.2026
"Радио Судного дня" передало два новых сигнала
Сигналы "майностяг" и "коварный" прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи",... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T16:36:00+03:00
2026-02-26T16:37:00+03:00
в мире
радиостанция судного дня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013198432_0:120:1920:1200_1920x0_80_0_0_855e9746c47f2abaddfea282d34deec5.jpg
https://ria.ru/20260211/signal-2073705649.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013198432_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_c66181977b5606d0c88207d5b2ba5902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, радиостанция судного дня
В мире, Радиостанция Судного дня
"Радио Судного дня" передало два новых сигнала

"Радио Судного дня" передало сигналы "майностяг" и "коварный"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБазовая станция сотовой связи
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Базовая станция сотовой связи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сигналы "майностяг" и "коварный" прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
Соответствующие сообщения зафиксировали в четверг в 12:32 и 13:55 мск. Предыдущим сигналом было слово "корукский", которое прозвучало в эфире 23 февраля.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Мачта базовой станции - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Радио Судного дня" передало более 20 сигналов за день
11 февраля, 16:59
 
В миреРадиостанция Судного дня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала