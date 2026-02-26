Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 26.02.2026
22:57 26.02.2026
ПВО отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву
ПВО отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 26.02.2026
ПВО отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву
Отражена атака четырех беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.02.2026
Новости
ПВО отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву

Собянин: ПВО отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Отражена атака четырех беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее он сообщал, что сбиты беспилотники на подлете к столице.
"Отражена атака еще четырех беспилотников", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Мэр отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
