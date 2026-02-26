Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 26.02.2026 (обновлено: 20:18 26.02.2026)
ПВО за шесть часов сбила 167 украинских беспилотников
ПВО за шесть часов сбила 167 украинских беспилотников
Силы ПВО с 14.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили 167 украинских БПЛА, в том числе 12 дронов, летевших на Москву, сообщило Минобороны России в четверг. РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Силы ПВО с 14.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили 167 украинских БПЛА, в том числе 12 дронов, летевших на Москву, сообщило Минобороны России в четверг.
"Двадцать шестого февраля в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваТульская областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
