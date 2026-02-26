https://ria.ru/20260226/pvo-2076989157.html
ПВО за шесть часов сбила 167 украинских беспилотников
ПВО за шесть часов сбила 167 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.02.2026
ПВО за шесть часов сбила 167 украинских беспилотников
Силы ПВО с 14.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили 167 украинских БПЛА, в том числе 12 дронов, летевших на Москву, сообщило Минобороны России в четверг. РИА Новости, 26.02.2026
