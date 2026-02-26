https://ria.ru/20260226/pvo-2076796017.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.02.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в четверг. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T07:12:00+03:00
2026-02-26T07:12:00+03:00
2026-02-26T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
тульская область
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тульская область, Калужская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских беспилотников
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских беспилотников