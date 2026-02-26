https://ria.ru/20260226/pvo-2076792577.html
В Тульской области за ночь сбили четыре украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили в Тульской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 26.02.2026
тульская область
