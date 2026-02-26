Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко продолжают общение - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
19:15 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/putin-2076979376.html
Путин и Лукашенко продолжают общение
Путин и Лукашенко продолжают общение - РИА Новости, 26.02.2026
Путин и Лукашенко продолжают общение
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко продолжают общение в Кремле, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:15:00+03:00
2026-02-26T19:15:00+03:00
союзное государство
политика
россия
белоруссия
москва
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076927994_0:359:3004:2048_1920x0_80_0_0_6300dc1c5d2c3e9ac54d0b0c360055f5.jpg
https://ria.ru/20260226/lukashenko-2076899716.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076927994_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_07c14c0e573ca8561d38c4c5194a0ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Политика, Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко продолжают общение

Путин и Лукашенко продолжают общение в Кремле

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко продолжают общение в Кремле, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"В эти минуты в Кремле", - говорится в сообщении канала, там же опубликована фотография, как два лидера общаются в коридорах Кремля.
Президенты России и Белоруссии провели в четверг в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного государства. До мероприятия они около 50 минут пообщались "один на один", а после заседания общение продолжилось в формате рабочего обеда.
Заседание Госсовета Союзного государства в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Лукашенко подчеркнул важность обеспечения технологического суверенитета СГ
Вчера, 15:12
 
Союзное государствоПолитикаРоссияБелоруссияМоскваВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала