Путин и Лукашенко продолжают общение
Путин и Лукашенко продолжают общение - РИА Новости, 26.02.2026
Путин и Лукашенко продолжают общение
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко продолжают общение в Кремле, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:15:00+03:00
союзное государство
политика
россия
белоруссия
москва
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
москва
политика, россия, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко
Путин и Лукашенко продолжают общение
Путин и Лукашенко продолжают общение в Кремле