Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил регулировать поддержку жителям обстреливаемых территорий - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/putin-2076967992.html
Путин поручил регулировать поддержку жителям обстреливаемых территорий
Путин поручил регулировать поддержку жителям обстреливаемых территорий - РИА Новости, 26.02.2026
Путин поручил регулировать поддержку жителям обстреливаемых территорий
Президент России Владимир Путин поручил правительству России внести в законодательство изменения, которые предусматривают регулирование поддержки россиян,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T18:29:00+03:00
2026-02-26T18:29:00+03:00
россия
украина
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
https://ria.ru/20260226/putin-2076952018.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_405:0:2519:1585_1920x0_80_0_0_cdf3c474a1d00b9f81a42cf4beb00109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Украина, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил регулировать поддержку жителям обстреливаемых территорий

Путин поручил изменить регулирование поддержки жителей обстреливаемых территорий

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России внести в законодательство изменения, которые предусматривают регулирование поддержки россиян, проживающих в населенных пунктах, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины, следует из сайта Кремля.
Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам пресс-конференции президента 19 декабря 2025 года опубликовали на сайте Кремля.
"Правительству РФ: с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих регулирование вопроса поддержки граждан, которые проживают в населенных пунктах, подвергающихся (подвергшихся) обстрелам вооруженными формированиями Украины, и которым принадлежат на праве общей долевой собственности жилые помещения, утраченные или поврежденные в результате таких обстрелов", - говорится в сообщении Кремля.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок выполнения поручения установлен на 30 мая 2026 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об СВО
Вчера, 17:58
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала