Путин поручил регулировать поддержку жителям обстреливаемых территорий

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России внести в законодательство изменения, которые предусматривают регулирование поддержки россиян, проживающих в населенных пунктах, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины, следует из сайта Кремля.