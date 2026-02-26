Путин поручил регулировать поддержку жителям обстреливаемых территорий

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России внести в законодательство изменения, которые предусматривают регулирование поддержки россиян, проживающих в населенных пунктах, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины, следует из сайта Кремля.
Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам пресс-конференции президента 19 декабря 2025 года опубликовали на сайте Кремля.
"Правительству РФ: с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих регулирование вопроса поддержки граждан, которые проживают в населенных пунктах, подвергающихся (подвергшихся) обстрелам вооруженными формированиями Украины, и которым принадлежат на праве общей долевой собственности жилые помещения, утраченные или поврежденные в результате таких обстрелов", - говорится в сообщении Кремля.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок выполнения поручения установлен на 30 мая 2026 года.