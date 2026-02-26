Рейтинг@Mail.ru
18:14 26.02.2026 (обновлено: 20:26 26.02.2026)
Путин поручил расширить семейную ипотеку
Владимир Путин поручил правительству распространить семейную ипотеку в городах с низким объемом строительства на вторичное жилье. РИА Новости, 26.02.2026
жилье, россия, владимир путин, михаил мишустин, происшествия
Жилье, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Происшествия
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству распространить семейную ипотеку в городах с низким объемом строительства на вторичное жилье.
"Представить предложения об изменении условий льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, рассмотрев возможность приобретения многодетными семьями на вторичном рынке жилья жилого помещения, расположенного в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад", — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения — 30 марта. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава государства также поручил рассмотреть вопрос о продлении выплаты ежемесячного пособия по уходу за детьми до трех лет. Кроме того, правительство должно представить предложения о совершенствовании подходов к соцподдержке семей с детьми для стимулирования трудоустройства родителей.
Помимо этого, Путин поручил обеспечить своевременную поддержку семьям погибших и пропавших без вести бойцов СВО, а также изменить регулирование поддержки россиян, проживающих в регионах, обстреливаемых ВСУ.
Среди прочих поручений — меры по исключению перебоев поставок льготных лекарств в аптеки, а также анализ недостроенных объектов социальной инфраструктуры. Перечень опубликован по итогам ежегодной пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря.
Мероприятие по традиции было совмещено с прямой линией. Оно длилось 4,5 часа, за это время президент ответил на более чем 80 вопросов. Среди важнейших затронутых тем были поддержка многодетных семей и бойцов СВО, рост зарплат, временное повышение налогов, а также перспективы отношений между Россией и Западом.
ЖильеРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинПроисшествия
 
 
