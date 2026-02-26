https://ria.ru/20260226/putin-2076960563.html
Путин поручил расширить семейную ипотеку
Путин поручил расширить семейную ипотеку - РИА Новости, 26.02.2026
Путин поручил расширить семейную ипотеку
Владимир Путин поручил правительству распространить семейную ипотеку в городах с низким объемом строительства на вторичное жилье. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T18:14:00+03:00
2026-02-26T18:14:00+03:00
2026-02-26T20:26:00+03:00
жилье
россия
владимир путин
михаил мишустин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
https://ria.ru/20251104/putin--2052758392.html
https://ria.ru/20260226/porucheniya-2076951302.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству распространить семейную ипотеку в городах с низким объемом строительства на вторичное жилье.
"Представить предложения об изменении условий льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, рассмотрев возможность приобретения многодетными семьями на вторичном рынке жилья жилого помещения, расположенного в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад", — говорится в перечне
поручений.
Срок исполнения — 30 марта. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин
.
Глава государства также поручил рассмотреть вопрос о продлении выплаты ежемесячного пособия по уходу за детьми до трех лет. Кроме того, правительство должно представить предложения о совершенствовании подходов к соцподдержке семей с детьми для стимулирования трудоустройства родителей.
Помимо этого, Путин
поручил обеспечить своевременную поддержку семьям погибших и пропавших без вести бойцов СВО, а также изменить регулирование поддержки россиян, проживающих в регионах, обстреливаемых ВСУ
.
Среди прочих поручений — меры по исключению перебоев поставок льготных лекарств в аптеки, а также анализ недостроенных объектов социальной инфраструктуры. Перечень опубликован по итогам ежегодной пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря.
Мероприятие по традиции было совмещено с прямой линией. Оно длилось 4,5 часа, за это время президент ответил на более чем 80 вопросов. Среди важнейших затронутых тем были поддержка многодетных семей и бойцов СВО, рост зарплат, временное повышение налогов, а также перспективы отношений между Россией
и Западом.