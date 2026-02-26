Путин поручил расширить семейную ипотеку

Глава государства также поручил рассмотреть вопрос о продлении выплаты ежемесячного пособия по уходу за детьми до трех лет. Кроме того, правительство должно представить предложения о совершенствовании подходов к соцподдержке семей с детьми для стимулирования трудоустройства родителей.