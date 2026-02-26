Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил провести мониторинг механизма поддержки семей погибших бойцов
18:01 26.02.2026 (обновлено: 18:09 26.02.2026)
Путин поручил провести мониторинг механизма поддержки семей погибших бойцов
Путин поручил провести мониторинг механизма поддержки семей погибших бойцов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ, Генеральной прокуратуре и фонду "Защитники Отечества" провести мониторинг механизма предоставления мер поддержки семьям погибших бойцов СВО, следует из перечня поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2025 года, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" провести мониторинг исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих сроки и порядок осуществления выплат членам семей погибших (умерших) или пропавших без вести участников специальной военной операции, а также принять решения, обеспечивающие своевременное предоставление мер поддержки указанным лицам", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Путин поручил обеспечить поддержку семьям погибших и пропавших бойцов СВО
