Путин поручил провести мониторинг механизма поддержки семей погибших бойцов
Путин поручил провести мониторинг механизма поддержки семей погибших бойцов
Путин поручил провести мониторинг механизма поддержки семей погибших бойцов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ, Генеральной прокуратуре и фонду "Защитники Отечества" провести мониторинг механизма предоставления мер
Путин поручил провести мониторинг механизма поддержки семей погибших бойцов
Путин поручил провести мониторинг механизма поддержки семей погибших бойцов СВО
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ, Генеральной прокуратуре и фонду "Защитники Отечества" провести мониторинг механизма предоставления мер поддержки семьям погибших бойцов СВО, следует из перечня поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2025 года, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" провести мониторинг исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих сроки и порядок осуществления выплат членам семей погибших (умерших) или пропавших без вести участников специальной военной операции, а также принять решения, обеспечивающие своевременное предоставление мер поддержки указанным лицам", - говорится в документе.