Путин поручил изменить условия ипотеки для многодетных семей
Путин поручил изменить условия ипотеки для многодетных семей
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения об изменении условий льготной ипотеки для многодетных семей в городах с низким объемом строительства.
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Кабмину в целях поддержки многодетных семей поручено представить предложения о пересмотре условий льготной ипотеки, в частности, расширив ее на вторичное жилье в многоквартирных домах построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства жилья.
Срок исполнения поручения - 30 марта 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин
