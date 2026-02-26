Путин поручил изменить условия ипотеки для многодетных семей

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения об изменении условий льготной ипотеки для многодетных семей в городах с низким объемом строительства.

Кабмину в целях поддержки многодетных семей поручено представить предложения о пересмотре условий льготной ипотеки, в частности, расширив ее на вторичное жилье в многоквартирных домах построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства жилья.