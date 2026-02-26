Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил изменить условия ипотеки для многодетных семей
26.02.2026
Путин поручил изменить условия ипотеки для многодетных семей
Путин поручил изменить условия ипотеки для многодетных семей
жилье
россия
владимир путин
михаил мишустин
многодетные семьи
ипотека
жилье, россия, владимир путин, михаил мишустин, многодетные семьи, ипотека
Жилье, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Многодетные семьи, Ипотека
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения об изменении условий льготной ипотеки для многодетных семей в городах с низким объемом строительства.
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Кабмину в целях поддержки многодетных семей поручено представить предложения о пересмотре условий льготной ипотеки, в частности, расширив ее на вторичное жилье в многоквартирных домах построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства жилья.
Срок исполнения поручения - 30 марта 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
