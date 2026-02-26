https://ria.ru/20260226/putin-2076952415.html
Путин поручил снизить число перебоев с поставками лекарств для льготников
Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры по исключению перебоев поставок в аптеки лекарств для обеспечения льготных категорий граждан. РИА Новости, 26.02.2026
