Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил снизить число перебоев с поставками лекарств для льготников - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 26.02.2026 (обновлено: 18:05 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/putin-2076952415.html
Путин поручил снизить число перебоев с поставками лекарств для льготников
Путин поручил снизить число перебоев с поставками лекарств для льготников - РИА Новости, 26.02.2026
Путин поручил снизить число перебоев с поставками лекарств для льготников
Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры по исключению перебоев поставок в аптеки лекарств для обеспечения льготных категорий граждан. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:59:00+03:00
2026-02-26T18:05:00+03:00
владимир путин
общество
россия
михаил мишустин
александр гуцан
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
https://ria.ru/20260211/lekarstvo-2073561093.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия, михаил мишустин, александр гуцан, общероссийский народный фронт
Владимир Путин, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Александр Гуцан, Общероссийский народный фронт
Путин поручил снизить число перебоев с поставками лекарств для льготников

Путин поручил проработать уменьшение перебоев поставок лекарств для льготников

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры по исключению перебоев поставок в аптеки лекарств для обеспечения льготных категорий граждан.
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию"... принять меры по исключению перебоев поставок в аптечную сеть лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2026 года, далее – ежеквартально; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, генпрокурор РФ Александр Гуцан, руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и региональные власти.
Сотрудница аптеки расставляет лекарства - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Названы самые востребованные лекарства у россиян в 2025 году
11 февраля, 06:47
 
Владимир ПутинОбществоРоссияМихаил МишустинАлександр ГуцанОбщероссийский народный фронт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала