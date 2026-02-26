Путин поручил усилить контроль за ценами на лекарства

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину усилить контроль за ценами на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию"... усилить контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - говорится в перечне поручений.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 апреля 2026 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, генпрокурор РФ Александр Гуцан, руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
