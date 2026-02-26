Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил усилить контроль за ценами на лекарства - РИА Новости, 26.02.2026
17:58 26.02.2026 (обновлено: 18:13 26.02.2026)
Путин поручил усилить контроль за ценами на лекарства
Президент России Владимир Путин поручил кабмину усилить контроль за ценами на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов... РИА Новости, 26.02.2026
общество, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт, михаил мишустин, александр гуцан
Общество, Россия, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт, Михаил Мишустин, Александр Гуцан
Путин поручил усилить контроль за ценами на лекарства

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину усилить контроль за ценами на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию"... усилить контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - говорится в перечне поручений.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 апреля 2026 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, генпрокурор РФ Александр Гуцан, руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В России нет дефицита жизненно важных лекарств, заявил Мишустин
