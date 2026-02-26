Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 26.02.2026 (обновлено: 18:11 26.02.2026)
Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об СВО
Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об СВО - РИА Новости, 26.02.2026
Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об участниках СВО. РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
россия, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин
Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об СВО

Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об участниках СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об участниках СВО.
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о государственной поддержке производства, проката и показа фильмов, посвященных участникам специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 августа 2026 года.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоВладимир Путин
 
 
