Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об СВО
Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об СВО - РИА Новости, 26.02.2026
Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об участниках СВО.
2026-02-26T17:58:00+03:00
2026-02-26T17:58:00+03:00
2026-02-26T18:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
россия
россия, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин
