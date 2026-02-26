Путин поручил провести анализ незавершенных объектов социнфраструктуры

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к апрелю провести анализ объектов социальной инфраструктуры, строительство которых не завершено, и представить предложения для их завершения и сдачи в эксплуатацию.
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию"... провести анализ объектов социальной инфраструктуры, строительство которых не завершено, и представить предложения о завершении строительства таких объектов и сдаче их в эксплуатацию", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2026 года, далее – ежеквартально. Ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, генпрокурор РФ Александр Гуцан, руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и региональные власти.