Путин пригласил членов Высшего Госсовета СГ на рабочий обед
Путин пригласил членов Высшего Госсовета СГ на рабочий обед - РИА Новости, 26.02.2026
Путин пригласил членов Высшего Госсовета СГ на рабочий обед
Президент России Владимир Путин после заседания Высшего Государственного совета Союзного государства пригласил членов Госсовета на рабочий обед. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T16:27:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
политика
россия
белоруссия
