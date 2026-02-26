Рейтинг@Mail.ru
Путин пригласил членов Высшего Госсовета СГ на рабочий обед - РИА Новости, 26.02.2026
16:27 26.02.2026
Путин пригласил членов Высшего Госсовета СГ на рабочий обед
Путин пригласил членов Высшего Госсовета СГ на рабочий обед
Президент России Владимир Путин после заседания Высшего Государственного совета Союзного государства пригласил членов Госсовета на рабочий обед. РИА Новости, 26.02.2026
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, политика
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после заседания Высшего Государственного совета Союзного государства пригласил членов Госсовета на рабочий обед.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг провели в Кремле заседание Высшего Госсовета СГ. Завершая мероприятие, российский лидер поблагодарил всех участников за работу на заседании и за то, что было сделано до сегодняшней встречи.
"Потому что мы, как и обычно бывает, проводим предварительную большую работу, а здесь только фиксируем результаты вашей деятельности с обеих сторон. И я со своей стороны приглашаю членов Высшего Государственного совета на рабочий обед", - сказал Путин.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Лукашенко оценил взаимные инвестиции России и Белоруссии
Россия Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко Политика
 
 
