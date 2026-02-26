Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил регионам образовать комиссии по внедрению технологий ИИ - РИА Новости, 26.02.2026
15:44 26.02.2026 (обновлено: 16:01 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/putin-2076912582.html
Путин поручил регионам образовать комиссии по внедрению технологий ИИ
Путин поручил регионам образовать комиссии по внедрению технологий ИИ - РИА Новости, 26.02.2026
Путин поручил регионам образовать комиссии по внедрению технологий ИИ
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 1 июня образовать межведомственные комиссии по вопросам внедрения технологий искусственного... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:44:00+03:00
2026-02-26T16:01:00+03:00
россия
общество
владимир путин
россия
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин поручил регионам образовать комиссии по внедрению технологий ИИ

Путин поручил главам регионов образовать комиссии по внедрению технологий ИИ

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 1 июня образовать межведомственные комиссии по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в субъектах РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации до 1 июня 2026 г. образовать межведомственные комиссии по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъектах Российской Федерации", - говорится в документе.
