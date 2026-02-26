https://ria.ru/20260226/putin-2076912582.html
Путин поручил регионам образовать комиссии по внедрению технологий ИИ
Путин поручил регионам образовать комиссии по внедрению технологий ИИ - РИА Новости, 26.02.2026
Путин поручил регионам образовать комиссии по внедрению технологий ИИ
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 1 июня образовать межведомственные комиссии по вопросам внедрения технологий искусственного... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:44:00+03:00
2026-02-26T15:44:00+03:00
2026-02-26T16:01:00+03:00
россия
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
https://ria.ru/20260226/ekspert-2076791022.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_405:0:2519:1585_1920x0_80_0_0_cdf3c474a1d00b9f81a42cf4beb00109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин поручил регионам образовать комиссии по внедрению технологий ИИ
Путин поручил главам регионов образовать комиссии по внедрению технологий ИИ