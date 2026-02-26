Путин создал комиссию по вопросам развития технологий ИИ

"В целях повышения эффективности формирования и реализации государственной политики в области создания, развития технологий искусственного интеллекта и их внедрения в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления постановляю: образовать Комиссию при Президенте Российской Федерации по вопросам развития технологий искусственного интеллекта", - говорится в документе.