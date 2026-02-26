https://ria.ru/20260226/putin-2076909367.html
Россия и Белоруссия продолжат делать все для безопасности СГ, заявил Путин
Россия и Белоруссия продолжат делать все для безопасности СГ, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2026
Россия и Белоруссия продолжат делать все для безопасности СГ, заявил Путин
Россия и Белоруссия продолжат делать всё необходимое для обеспечения безопасности Союзного государства всеми имеющимися у стран силами и средствами, заявил... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:32:00+03:00
2026-02-26T15:32:00+03:00
2026-02-26T15:32:00+03:00
союзное государство
безопасность
россия
белоруссия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076907702_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b09dc0a3de2c75b59669cca38511604e.jpg
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076907702_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e985de8ef923f6049faf202e547950d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия, владимир путин
Союзное государство, Безопасность, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Россия и Белоруссия продолжат делать все для безопасности СГ, заявил Путин
Путин: Россия и Белоруссия продолжат делать все для обеспечения безопасности СГ