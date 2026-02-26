Путин охарактеризовал участие России и Белоруссии в глобальных проблемах

«

"Неизменно стремимся конструктивно участвовать в решении глобальных и региональных проблем, работаем плечом к плечу в ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних площадках включая Организацию Объединенных Наций", - сказал российский лидер в ходе своего выступления на Высшем государственном совете Союзного государства.