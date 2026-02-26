https://ria.ru/20260226/putin-2076905503.html
Путин поручил создать центр "Корпус горных инженеров"
россия
2026
Путин поручил создать национальный центр "Корпус горных инженеров"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин постановил создать национальный центр "Корпус горных инженеров" для кадрового и научного обеспечения минерально-сырьевого комплекса РФ, соответствующий указ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
"Образовать на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II" Национальный центр кадрового и научного обеспечения минерально-сырьевого комплекса "Корпус горных инженеров", - говорится в документе.
В указе отмечается, что основные функции национального центра - координация деятельности образовательных организаций высшего образования по вопросам разработки и реализации образовательных программ высшего образования, направленных на опережающую подготовку инженерных, научно-педагогических и научных кадров для минерально-сырьевого комплекса.
Кроме того, центр займется научно-методическим сопровождением разработки и реализации образовательных программ.