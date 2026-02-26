Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать центр "Корпус горных инженеров"
15:24 26.02.2026 (обновлено: 15:37 26.02.2026)
Путин поручил создать центр "Корпус горных инженеров"
Путин поручил создать центр "Корпус горных инженеров"
Президент России Владимир Путин постановил создать национальный центр "Корпус горных инженеров" для кадрового и научного обеспечения минерально-сырьевого... РИА Новости, 26.02.2026
россия, технологии, екатерина ii, владимир путин
Россия, Технологии, Екатерина II, Владимир Путин
Путин поручил создать центр "Корпус горных инженеров"

Путин поручил создать национальный центр "Корпус горных инженеров"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил создать национальный центр "Корпус горных инженеров" для кадрового и научного обеспечения минерально-сырьевого комплекса РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Образовать на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II" Национальный центр кадрового и научного обеспечения минерально-сырьевого комплекса "Корпус горных инженеров", - говорится в документе.
В указе отмечается, что основные функции национального центра - координация деятельности образовательных организаций высшего образования по вопросам разработки и реализации образовательных программ высшего образования, направленных на опережающую подготовку инженерных, научно-педагогических и научных кадров для минерально-сырьевого комплекса.
Кроме того, центр займется научно-методическим сопровождением разработки и реализации образовательных программ.
"Было сложно". Мишустин рассказал о главных направлениях развития страны
РоссияТехнологииЕкатерина IIВладимир Путин
 
 
