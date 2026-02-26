Путин поручил создать центр "Корпус горных инженеров"

"Образовать на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II" Национальный центр кадрового и научного обеспечения минерально-сырьевого комплекса "Корпус горных инженеров", - говорится в документе.

В указе отмечается, что основные функции национального центра - координация деятельности образовательных организаций высшего образования по вопросам разработки и реализации образовательных программ высшего образования, направленных на опережающую подготовку инженерных, научно-педагогических и научных кадров для минерально-сырьевого комплекса.