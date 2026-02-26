Путин рассказал об улучшении условий для предпринимательства в рамках СГ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Условия для ведения предпринимательской деятельности в рамках Союзного государства последовательно улучшаются, заявил президент России Владимир Путин.

"В рамках Союзного государства последовательно унифицируются и улучшаются условия для ведения предпринимательской деятельности, упрощаются правила налогообложения, финансового и административного регулирования ", - сказал российский лидер в ходе своего выступления на Высшем государственном совете Союзного государства.