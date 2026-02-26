Рейтинг@Mail.ru
Подходы России и Белоруссии к международным вопросам близки, заявил Путин
Союзное государство
Союзное государство
 
26.02.2026
Подходы России и Белоруссии к международным вопросам близки, заявил Путин
Подходы России и Белоруссии к международным вопросам близки, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2026
Подходы России и Белоруссии к международным вопросам близки, заявил Путин
Подходы России и Белоруссии к актуальным международным вопросам всегда близки или совпадают, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.02.2026
Подходы России и Белоруссии к международным вопросам близки, заявил Путин

Путин: подходы РФ и Белоруссии к актуальным международным вопросам близки

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подходы России и Белоруссии к актуальным международным вопросам всегда близки или совпадают, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проводят в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
"Наши подходы к актуальным вопросам международной повестки дня всегда близки или совпадают", - сказал российский лидер на заседании.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россия и Белоруссия выступают за справедливый мир, заявил Путин
