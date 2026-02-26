https://ria.ru/20260226/putin-2076902380.html
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере обороны
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере обороны
Россия и Белоруссия тесно взаимодействуют в сфере внешней политики и обороны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.02.2026
