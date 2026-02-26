Путин рассказал подробности о заседании Высшего госсовета СГ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. На заседании Высшего госсовета Союзного государства предстоит утвердить важные решения по развитию отношений РФ и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уважаемый Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии - ред.), уважаемые коллеги, друзья, на нынешнем заседании Высшего государственного совета Союзного государства нам предстоит обсудить и утвердить действительно важные решения, нацеленные на дальнейшее всемирное развитие и укрепление сотрудничества России и Белоруссии в политике, экономике, социальной и гуманитарной областях", - сказал Путин в ходе заседания