Путин рассказал подробности о заседании Высшего госсовета СГ
Путин рассказал подробности о заседании Высшего госсовета СГ
2026-02-26T15:19:00+03:00
2026-02-26T15:19:00+03:00
2026-02-26T15:40:00+03:00
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. На заседании Высшего госсовета Союзного государства предстоит утвердить важные решения по развитию отношений РФ и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
и президент Белоруссии Александр Лукашенко
в четверг проводят в Москве
заседание Высшего государственного совета Союзного государства (СГ).
"Уважаемый Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии - ред.), уважаемые коллеги, друзья, на нынешнем заседании Высшего государственного совета Союзного государства нам предстоит обсудить и утвердить действительно важные решения, нацеленные на дальнейшее всемирное развитие и укрепление сотрудничества России и Белоруссии в политике, экономике, социальной и гуманитарной областях", - сказал Путин в ходе заседания