https://ria.ru/20260226/putin-2076901725.html
Россиянам и белорусам обеспечиваются равные права в рамках СГ, заявил Путин
Россиянам и белорусам обеспечиваются равные права в рамках СГ, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2026
Россиянам и белорусам обеспечиваются равные права в рамках СГ, заявил Путин
Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни в рамках Союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:18:00+03:00
2026-02-26T15:18:00+03:00
2026-02-26T15:29:00+03:00
россия
белоруссия
союзное государство
александр лукашенко
москва
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076901277_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e76c9c7ae772d6c830217cd37b67ebc1.jpg
https://ria.ru/20260226/putin-2076904512.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076901277_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9f706a16fec35232f1e99ce85526fafe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, москва, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Союзное государство, Александр Лукашенко, Москва, Владимир Путин, В мире
Россиянам и белорусам обеспечиваются равные права в рамках СГ, заявил Путин
Путин: россиянам и белорусам обеспечиваются равные права в рамках СГ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни в рамках Союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проводят в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
"Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни, гарантирована свобода в выборе места жительства и трудоустройства, предоставлена возможность участия в выборах на местном уровне, равный и беспрепятственный доступ к государственным, социальным и медицинским услугам", - сказал Путин в ходе заседания.