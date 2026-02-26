Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил условия для проведения макроэкономической политики СГ - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
15:17 26.02.2026 (обновлено: 15:30 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/putin-2076901301.html
Путин оценил условия для проведения макроэкономической политики СГ
Путин оценил условия для проведения макроэкономической политики СГ - РИА Новости, 26.02.2026
Путин оценил условия для проведения макроэкономической политики СГ
На территории Союзного Государства (СГ) созданы благоприятные условия для проведения макроэкономической политики, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:17:00+03:00
2026-02-26T15:30:00+03:00
союзное государство
россия
владимир путин
белоруссия
москва
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076899548_168:283:957:727_1920x0_80_0_0_32d13be2960cdf9e9e742ea489e2b857.jpg
https://ria.ru/20260226/putin-2076904512.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076899548_150:240:955:844_1920x0_80_0_0_d4bf7f6140c01578966683ca5902bc68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, белоруссия, москва, александр лукашенко
Союзное государство, Россия, Владимир Путин, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко
Путин оценил условия для проведения макроэкономической политики СГ

Путин оценил благоприятные условия для проведения макроэкономической политики СГ

© Фото : Пул Первого/TelegramЗаседание Госсовета Союзного государства в Кремле
Заседание Госсовета Союзного государства в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : Пул Первого/Telegram
Заседание Госсовета Союзного государства в Кремле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. На территории Союзного Государства (СГ) созданы благоприятные условия для проведения макроэкономической политики, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проводят в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
"На всей территории Союзного Государства созданы благоприятные условия для проведения единой макроэкономической политики", - сказал российский лидер на заседании.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россия и Белоруссия выступают за справедливый мир, заявил Путин
Вчера, 15:23
 
Союзное государствоРоссияВладимир ПутинБелоруссияМоскваАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала