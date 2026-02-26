https://ria.ru/20260226/putin-2076901301.html
Путин оценил условия для проведения макроэкономической политики СГ
На территории Союзного Государства (СГ) созданы благоприятные условия для проведения макроэкономической политики, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:17:00+03:00
2026-02-26T15:17:00+03:00
2026-02-26T15:30:00+03:00
