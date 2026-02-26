https://ria.ru/20260226/putin-2076901001.html
Путин рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии
Путин рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2026
Путин рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссии удалось сформировать единое социально-экономическое, оборонное, миграционное, культурно-гуманитарное РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:16:00+03:00
2026-02-26T15:16:00+03:00
2026-02-26T15:24:00+03:00
Путин рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии
Путин: РФ и Белоруссия сформировали единое социально-экономическое пространство