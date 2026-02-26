Рейтинг@Mail.ru
России и Белоруссии удалось многого добиться в развитии СГ, заявил Путин
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
15:16 26.02.2026
России и Белоруссии удалось многого добиться в развитии СГ, заявил Путин
России и Белоруссии удалось многого добиться в развитии СГ, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2026
России и Белоруссии удалось многого добиться в развитии СГ, заявил Путин
России и Белоруссии слаженными усилиями удалось многого добиться в развитии Союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.02.2026
России и Белоруссии удалось многого добиться в развитии СГ, заявил Путин

Путин: РФ и Белоруссии общими усилиями удалось многого добиться в развитии СГ

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. России и Белоруссии слаженными усилиями удалось многого добиться в развитии Союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин напомнил, что заседание проходит в юбилейный для Союзного государства год - 2 апреля исполнится 30 лет со дня подписания договора по образованию сообщества между двумя странами.
"За прошедшие десятилетия слаженными усилиями многого удалось добиться", - сказал на заседании российский лидер.
Он добавил, что Россия и Белоруссия сформировали общее социально-экономическое, оборонное, миграционное, информационное, научно-образовательное и культурно-гуманитарное пространство.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проводят в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
Песков заявил о провоцировании напряженности вокруг Белоруссии
Союзное государствоРоссияБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ мире
 
 
