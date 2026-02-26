https://ria.ru/20260226/putin-2076900910.html
России и Белоруссии удалось многого добиться в развитии СГ, заявил Путин
России и Белоруссии удалось многого добиться в развитии СГ, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2026
России и Белоруссии удалось многого добиться в развитии СГ, заявил Путин
России и Белоруссии слаженными усилиями удалось многого добиться в развитии Союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:16:00+03:00
2026-02-26T15:16:00+03:00
2026-02-26T15:30:00+03:00
россия
белоруссия
союзное государство
москва
александр лукашенко
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20260226/kreml-2076880735.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Союзное государство, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
России и Белоруссии удалось многого добиться в развитии СГ, заявил Путин
Путин: РФ и Белоруссии общими усилиями удалось многого добиться в развитии СГ