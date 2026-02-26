https://ria.ru/20260226/putin-2076900521.html
Путин оценил процесс углубления интеграции России и Белоруссии
Путин оценил процесс углубления интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2026
Путин оценил процесс углубления интеграции России и Белоруссии
Процесс углубления интеграции России и Белоруссии носит естественный и взаимовыгодный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:15:00+03:00
2026-02-26T15:15:00+03:00
2026-02-26T16:25:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076899548_168:283:957:727_1920x0_80_0_0_32d13be2960cdf9e9e742ea489e2b857.jpg
https://ria.ru/20260226/putin-2076902249.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076899548_150:240:955:844_1920x0_80_0_0_d4bf7f6140c01578966683ca5902bc68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, москва
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Москва
Путин оценил процесс углубления интеграции России и Белоруссии
Путин: углубление интеграции РФ и Белоруссии носит взаимовыгодный характер
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Процесс углубления интеграции России и Белоруссии носит естественный и взаимовыгодный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
и президент Белоруссии Александр Лукашенко
в четверг проводят в Москве
заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
"Процесс углубления интеграции между двумя нашими государствами носит закономерный, естественный и, подчеркну это особенно, взаимовыгодный характер. В его основе лежат нерушимые узы братской дружбы, многовековые традиции добрососедства, взаимной поддержки, общие культурные, духовные, нравственные ценности российского и белорусского народов", - сказал российский лидер.