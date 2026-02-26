Путин рассчитывает, что заседание Высшего госсовета СГ пройдет с пользой

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что заседание Высшего государственного совета Союзного государства в Москве пройдет на высшем уровне и с пользой.

"Я еще раз хочу выразить надежду, что оно пройдет на самом высоком уровне, с пользой", - сказал российский лидер на заседании.