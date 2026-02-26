https://ria.ru/20260226/putin-2076898654.html
Путин рассчитывает, что заседание Высшего госсовета СГ пройдет с пользой
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что заседание Высшего государственного совета Союзного государства в Москве пройдет на высшем уровне и с пользой. РИА Новости, 26.02.2026
