Путин контролирует вопрос дефицита бюджета, заявил Песков
12:31 26.02.2026 (обновлено: 13:09 26.02.2026)
Путин контролирует вопрос дефицита бюджета, заявил Песков
Путин контролирует вопрос дефицита бюджета, заявил Песков
Путин контролирует вопрос дефицита бюджета, заявил Песков

Владимир Путин
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в вопросе дефицита бюджета, обсуждает эту тему с правительством и Центробанком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, действительно, президент держит руку на пульсе и обсуждает с правительством и с Центробанком эту тему", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько президент обеспокоен падением нефтегазовых доходов и доволен ли он идеями по борьбе с дефицитом.
Он подчеркнул, что, действительно, дефицит есть. "Но это текущие сложности, которые в целом макроэкономическая стабильность позволяет решать, принимая необходимые меры", - добавил Песков.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Он сообщил, что во вторник вечером Путин провел многочасовое совещание по экономическим вопросам.
Министр финансов Антон Силуанов ранее сказал, что доля нефтегазовых доходов в бюджете снижается и будет составлять менее 20%. По его словам, кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Кремле оценили отчет Мишустина в Госдуме
© 2026 МИА «Россия сегодня»
