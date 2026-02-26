Путин контролирует вопрос дефицита бюджета, заявил Песков

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в вопросе дефицита бюджета, обсуждает эту тему с правительством и Центробанком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что, действительно, дефицит есть. "Но это текущие сложности, которые в целом макроэкономическая стабильность позволяет решать, принимая необходимые меры", - добавил Песков.