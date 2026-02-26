Путин контролирует вопрос дефицита бюджета, заявил Песков

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в вопросе дефицита бюджета, обсуждает эту тему с правительством и Центробанком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, действительно, президент держит руку на пульсе и обсуждает с правительством и с Центробанком эту тему", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько президент обеспокоен падением нефтегазовых доходов и доволен ли он идеями по борьбе с дефицитом.
Он подчеркнул, что, действительно, дефицит есть. "Но это текущие сложности, которые в целом макроэкономическая стабильность позволяет решать, принимая необходимые меры", - добавил Песков.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Он сообщил, что во вторник вечером Путин провел многочасовое совещание по экономическим вопросам.
Министр финансов Антон Силуанов ранее сказал, что доля нефтегазовых доходов в бюджете снижается и будет составлять менее 20%. По его словам, кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти.
