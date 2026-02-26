Рейтинг@Mail.ru
Путин часто встречается с правительством и ЦБ, сообщил Песков - РИА Новости, 26.02.2026
12:29 26.02.2026 (обновлено: 13:08 26.02.2026)
Путин часто встречается с правительством и ЦБ, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин часто встречается с правительством и ЦБ, эти встречи проходят в закрытом формате, заявил пресс-секретарь президента России
Путин часто встречается с правительством и ЦБ, сообщил Песков

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин часто встречается с правительством и ЦБ, эти встречи проходят в закрытом формате, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается встречи, о которой говорил (премьер-министр РФ Михаил - ред.) Мишустин, такие встречи проходят очень часто, они не только были накануне, это встречи, которые проходят в той или иной конфигурации. Иногда они ежедневно проходят, и они относятся к категории тех самых встреч и совещаний, которые проходят в закрытом формате, о которых каждый день я вам говорю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько президент обеспокоен падением нефтегазовых доходов и доволен ли он идеями по борьбе с дефицитом.
Он добавил, что президент держит руку на пульсе и обсуждает тему с правительством и с Центробанком.
В среду Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Он сообщил, что во вторник вечером Путин провел многочасовое совещание по экономическим вопросам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Песков назвал отчет правительства глубоким и содержательным
