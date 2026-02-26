https://ria.ru/20260226/putin-2076854566.html
Путин часто встречается с правительством и ЦБ, сообщил Песков
Путин часто встречается с правительством и ЦБ, сообщил Песков - РИА Новости, 26.02.2026
Путин часто встречается с правительством и ЦБ, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин часто встречается с правительством и ЦБ, эти встречи проходят в закрытом формате, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.02.2026
россия
