Путин и Лукашенко проведут в Москве заседание Высшего госсовета СГ

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проведут в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного государства (СГ).

Лидеры России Белоруссии рассмотрят ход совместной работы двух стран по основным направлениям реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и обсудят разработку новых основных направлений на 2027-2029 годы. Путин Лукашенко также примут решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества России и Белоруссии в различных областях.

В преддверии Высшего Государственного совета Путин и Лукашенко 8 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили повестку и другие вопросы подготовки заседания. Еще один разговор по той же теме президенты провели 19 февраля, за неделю до заседания.

Повестка заседания

На заседании Высшего Госсовета будет рассмотрено семь вопросов, сообщили в постоянном комитете СГ. Среди них запуск пригородного железнодорожного сообщения между приграничными регионами России и Белоруссии. Планируется открыть маршруты Смоленск - Орша и Смоленск – Витебск , кроме того, обсуждается перспектива связать электричками города Псковской и Витебской областей , а также Брянской и Гомельской областей

Высшему Госсовету предстоит также обсудить основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства и выполнение решений Высшего Государственного Совета СГ.

Россия и Белоруссия плотно взаимодействуют в условиях беспрецедентного внешнего давления, подчеркивал Путин, неизменно оказывают друг другу "союзническую взаимную поддержку".

На заседании рассмотрят вопросы создания комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, взаимной поддержки и сотрудничества в области международного правосудия, а также присуждения премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025 – 2026 годы.

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что лидеры двух стран сосредоточатся на тематике промышленной кооперации и защиты внутреннего рынка Союзного государства.

На прошлом заседании Высшего госсовета Лукашенко заявлял, что сложившиеся двусторонние отношения демонстрируют мощную силу взаимного притяжения, которая базируется на общем языке и научно-технической школе, схожих ментальностях, культурных традициях, общей истории. Опыт создания единого экономического пространства доказал свою состоятельность.

"Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в 1999 году наш расчёт оказался верным: только в союзной "двойке" мы наиболее полно смогли реализовать весь накопленный опыт и потенциал на принципах взаимного доверия и партнёрства", - отмечал Лукашенко.

Проработка взаимных вопросов

Александра Турчина. В рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета Союзного государства в начале февраля в Москве прошло заседание Совета министров под руководством премьер-министров двух стран Михаила Мишустина

По его итогам было подписано 15 документов, в том числе постановление о придании продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства", проект постановления о создании комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также отчет о выполнении плана мероприятий по работе с имуществом СГ.