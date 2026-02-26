Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко проведут в Москве заседание Высшего госсовета СГ - РИА Новости, 26.02.2026
00:23 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/putin-2076768968.html
Путин и Лукашенко проведут в Москве заседание Высшего госсовета СГ
Путин и Лукашенко проведут в Москве заседание Высшего госсовета СГ - РИА Новости, 26.02.2026
Путин и Лукашенко проведут в Москве заседание Высшего госсовета СГ
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проведут в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T00:23:00+03:00
2026-02-26T00:23:00+03:00
белоруссия
россия
смоленск
александр лукашенко
владимир путин
михаил мишустин
москва
политика
белоруссия, россия, смоленск, александр лукашенко, владимир путин, михаил мишустин, москва, политика
Белоруссия, Россия, Смоленск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Москва, Политика
Путин и Лукашенко проведут в Москве заседание Высшего госсовета СГ

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проведут в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного государства (СГ).
Лидеры России и Белоруссии рассмотрят ход совместной работы двух стран по основным направлениям реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и обсудят разработку новых основных направлений на 2027-2029 годы. Путин и Лукашенко также примут решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества России и Белоруссии в различных областях.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Белоруссии рассказали, что обсудят на Госсовете Союзного государства
24 февраля, 16:15
В преддверии Высшего Государственного совета Путин и Лукашенко 8 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили повестку и другие вопросы подготовки заседания. Еще один разговор по той же теме президенты провели 19 февраля, за неделю до заседания.

Повестка заседания

На заседании Высшего Госсовета будет рассмотрено семь вопросов, сообщили в постоянном комитете СГ. Среди них запуск пригородного железнодорожного сообщения между приграничными регионами России и Белоруссии. Планируется открыть маршруты Смоленск - Орша и Смоленск – Витебск, кроме того, обсуждается перспектива связать электричками города Псковской и Витебской областей, а также Брянской и Гомельской областей.
Высшему Госсовету предстоит также обсудить основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства и выполнение решений Высшего Государственного Совета СГ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Мишустин оценил работу России и Белоруссии по Союзному договору
2 февраля, 13:56
Россия и Белоруссия плотно взаимодействуют в условиях беспрецедентного внешнего давления, подчеркивал Путин, неизменно оказывают друг другу "союзническую взаимную поддержку".
На заседании рассмотрят вопросы создания комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, взаимной поддержки и сотрудничества в области международного правосудия, а также присуждения премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025 – 2026 годы.
Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что лидеры двух стран сосредоточатся на тематике промышленной кооперации и защиты внутреннего рынка Союзного государства.
На прошлом заседании Высшего госсовета Лукашенко заявлял, что сложившиеся двусторонние отношения демонстрируют мощную силу взаимного притяжения, которая базируется на общем языке и научно-технической школе, схожих ментальностях, культурных традициях, общей истории. Опыт создания единого экономического пространства доказал свою состоятельность.
"Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в 1999 году наш расчёт оказался верным: только в союзной "двойке" мы наиболее полно смогли реализовать весь накопленный опыт и потенциал на принципах взаимного доверия и партнёрства", - отмечал Лукашенко.
Сенатор Сергей Рачков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Рачков: у Союзного государства большая международная повестка
12 февраля, 18:44

Проработка взаимных вопросов

В рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета Союзного государства в начале февраля в Москве прошло заседание Совета министров под руководством премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Александра Турчина.
По его итогам было подписано 15 документов, в том числе постановление о придании продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства", проект постановления о создании комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также отчет о выполнении плана мероприятий по работе с имуществом СГ.
Совмин проработал вопросы запуска пригородного железнодорожного пассажирского сообщения и разработку стратегии формирования общего информационного пространства на 2026-2030 годы. Был принят проект о создании условий для функционирования туристского информационного центра Союзного государства в Смоленске и постановление о ходе реализации концепции миграционной политики Союзного государства в 2022-2026 годах.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Глазьев назвал важную задачу Союзного государства
16 февраля, 23:14
 
БелоруссияРоссияСмоленскАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМихаил МишустинМоскваПолитика
 
 
