26.02.2026

Путин призвал к кооперации в сфере биоэкономики, рассказал Лихачев
00:04 26.02.2026
Путин призвал к кооперации в сфере биоэкономики, рассказал Лихачев
экономика, россия, москва, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", наука
Экономика, Россия, Москва, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Наука
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с российскими учеными на полях IV Форума будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими учеными на полях IV Форума будущих технологий в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными на полях Форума будущих технологий в Москве обратил внимание на необходимость дополнительных усилий по организации взаимодействия между научными институтами и крупными промышленными компаниями для вывода на рынок новых российских технологических решений в области биоэкономики, рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, присутствовавший на встрече.
Форум будущих технологий в нынешнем году посвящен биоэкономике. Самый сложный этап в коммерциализации высокотехнологичных разработок - переход "от озарения, от поиска решения до технического, промышленного формата его реализации", отметил Лихачев в комментарии телеканалу "Россия 24" по итогам встречи.
"Вот здесь нужны, и президент на это обратил внимание, дополнительные усилия и решения в кооперации научных институтов, фундаментальных и прикладных, в кооперации индустриальных крупных компаний, имеющих разные компетенции", - сказал глава "Росатома".
