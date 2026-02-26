Психиатр рассказал, как снизить риск развития болезни Альцгеймера

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Регулярные занятия спортом, соблюдение средиземноморской диеты и тренинги, нацеленные на повышение скорости обработки информации, способны снизить вероятность развития болезни Альцгеймера, заявил порталу Регулярные занятия спортом, соблюдение средиземноморской диеты и тренинги, нацеленные на повышение скорости обработки информации, способны снизить вероятность развития болезни Альцгеймера, заявил порталу NEWS.ru психиатр Лев Белов.

"Важно сразу же обговорить, что 100% эффективных способов предотвратить болезнь Альцгеймера не существует. Однако выявлен ряд способов, которые в комбинации позволяют значительно снизить риск развития заболевания или, в случае его начала, нарастания симптомов до уровня тяжелой деменции. Во-первых, это физическая нагрузка, связанная с улучшением кровообращения. Спорт улучшает метаболизм центральной нервной системы. Переход на средиземноморскую диету, в свою очередь, приводит к снижению внутренних воспалительных процессов, непосредственно связанных с риском образования белка амилоида", - пояснил Белов.

Он добавил, что коррекция рациона должна предусматривать включение в меню мононенасыщенных жиров, овощей, фруктов и злаков с ограничением потребления мяса и исключением насыщенных жирных кислот. По словам психиатра, добавление зеленого чая в рацион может сыграть дополнительную роль.

Психиатр также отметил полезность когнитивного тренинга, направленного на развитие скорости обработки информации. Тем не менее, упражнения, направленные непосредственно на тренировку памяти, в конечном итоге не демонстрируют своей эффективности.