Рейтинг@Mail.ru
"Пул Первого" опубликовал фото Путина и Лукашенко во время беседы - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 26.02.2026 (обновлено: 14:32 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/prezidenty-2076886645.html
"Пул Первого" опубликовал фото Путина и Лукашенко во время беседы
"Пул Первого" опубликовал фото Путина и Лукашенко во время беседы - РИА Новости, 26.02.2026
"Пул Первого" опубликовал фото Путина и Лукашенко во время беседы
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Кремле, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:31:00+03:00
2026-02-26T14:32:00+03:00
владимир путин
белоруссия
россия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076882802_424:410:1160:824_1920x0_80_0_0_76be21bd4f1eac4f66e4d8bc8daaa2f2.jpg
https://ria.ru/20260226/peskov-2076876797.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076882802_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_be03ce8388bb0d0ba1afbb07ac50ab01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
"Пул Первого" опубликовал фото Путина и Лукашенко во время беседы

"Пул Первого" опубликовал фото общающихся один на один Путина и Лукашенко

© Фото : Пул ПервогоВладимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Москве
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : Пул Первого
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Кремле, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
"Пул Первого" опубликовал фото Лукашенко и Путина, общающихся один на один, и подписал ее: "Встретились".
В четверг Лукашенко и Путин примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Путин и Лукашенко смогут обсудить любые вопросы, заявил Песков
Вчера, 13:46
 
Владимир ПутинБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала