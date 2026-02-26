https://ria.ru/20260226/prezidenty-2076886645.html
"Пул Первого" опубликовал фото Путина и Лукашенко во время беседы
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Кремле, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал... РИА Новости, 26.02.2026
владимир путин
