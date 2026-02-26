Рейтинг@Mail.ru
Сикорский призвал поляков готовиться к войне, которую видели деды и прадеды - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 26.02.2026 (обновлено: 18:45 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/polsha-2076971342.html
Сикорский призвал поляков готовиться к войне, которую видели деды и прадеды
Сикорский призвал поляков готовиться к войне, которую видели деды и прадеды - РИА Новости, 26.02.2026
Сикорский призвал поляков готовиться к войне, которую видели деды и прадеды
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал соотечественников готовиться к войне, которую видели деды и прадеды. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T18:42:00+03:00
2026-02-26T18:45:00+03:00
в мире
польша
европа
сша
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e45c2ce2045b88ec62ce666a9f994fe.jpg
https://ria.ru/20260222/polsha-2076135910.html
польша
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f301caa339d3ffa24b041b725f71d80b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, европа, сша, радослав сикорский
В мире, Польша, Европа, США, Радослав Сикорский
Сикорский призвал поляков готовиться к войне, которую видели деды и прадеды

Сикорский призвал поляков готовиться к войне, которую видели их деды и прадеды

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал соотечественников готовиться к войне, которую видели деды и прадеды.
Выступая в среду в сейме, Сикорский заявил, что текущее состояние дел в Европе вынуждает Польшу "готовиться к конфликту в масштабах, которые испытали наши деды и прадеды".
При этом министр подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления оборонной готовности страны и развития союзнических отношений, прежде всего в рамках Европейского союза и при поддержке США. По его мнению, исход конфликта вокруг Украины имеет ключевое значение для безопасности Польши и расстановки сил в Европе.
Танк Т-72Б3М в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"У наших границ". В Польше сделали тревожное заявление о войне с Россией
22 февраля, 22:16
 
В миреПольшаЕвропаСШАРадослав Сикорский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала