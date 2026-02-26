Рейтинг@Mail.ru
Польша не хочет быть лохом в отношениях с США, заявил Сикорский - РИА Новости, 26.02.2026
16:02 26.02.2026 (обновлено: 17:32 26.02.2026)
Польша не хочет быть лохом в отношениях с США, заявил Сикорский
Польша не хочет быть лохом в отношениях с США, заявил Сикорский - РИА Новости, 26.02.2026
Польша не хочет быть лохом в отношениях с США, заявил Сикорский
Польша не хочет быть "лохом" в отношениях с США, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая в сейме с программной речью. РИА Новости, 26.02.2026
Польша не хочет быть лохом в отношениях с США, заявил Сикорский

Глава МИД Сикорский: Польша не хочет быть лохом в отношениях с США

© REUTERS / Kuba StezyckiМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступает в сейме. 26 февраля 2026
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступает в сейме. 26 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступает в сейме. 26 февраля 2026
ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Польша не хочет быть "лохом" в отношениях с США, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая в сейме с программной речью.
"Мы были, мы есть, и мы будем лояльными союзниками Америки. Но мы не можем быть лохами", - сказал Сикорский. Министр использовал слово "frajer", которое в русском языке соответствует слову "лох".
15 февраля, 16:17
Президент Польши осудил выпады посла США в адрес спикера сейма
15 февраля, 16:17
При этом Сикорский напомнил, что США, как и Китай, недавно воздержались от голоса в ООН по вопросу Украины.
В связи с этим он заявил, что не уверен, будут ли США поддерживать Польшу, если обратного потребуют их отношения с другими странами, например с Китаем.
Frajer — это разговорное, оскорбительное обозначение наивного, неспособного справиться с жизнью, легковерного и легко обманываемого мужчины. Это слово также означает новичка, человека, начинающего в данной области. Выражение "za frajer" означает что-то, сделанное бесплатно.
6 февраля, 14:50
Глава МВД Польши обвинил посла США в неуважении
6 февраля, 14:50
 
