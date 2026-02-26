Французский политик поддержал обвинения Орбана в адрес Зеленского

ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал в четверг премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его обвинения в адрес Владимира Зеленского.

"Огромное достижение! Орбан только что отправил Зеленскому крайне резкое открытое письмо! Он (в письме - ред.) устраивает ему настоящую взбучку и требует прекратить саботаж мирного процесса!" - написал политик на своей странице в социальной сети Х. Филиппо также прикрепил перевод письма Орбана на французский язык.