Французский политик поддержал обвинения Орбана в адрес Зеленского - РИА Новости, 26.02.2026
14:58 26.02.2026
Французский политик поддержал обвинения Орбана в адрес Зеленского
Французский политик поддержал обвинения Орбана в адрес Зеленского - РИА Новости, 26.02.2026
Французский политик поддержал обвинения Орбана в адрес Зеленского
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал в четверг премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его обвинения в адрес Владимира...
в мире
венгрия
украина
киев
виктор орбан
владимир зеленский
флориан филиппо
патриот
в мире, венгрия, украина, киев, виктор орбан, владимир зеленский, флориан филиппо, патриот, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Патриот, Мирный план США по Украине
Французский политик поддержал обвинения Орбана в адрес Зеленского

Французский политик Филиппо поддержал Орбана и его обвинения в адрес Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал в четверг премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его обвинения в адрес Владимира Зеленского.
Ранее Орбан написал Зеленскому открытое письмо, в котором обвинил того в антивенгерской политике и вмешательстве в парламентские выборы в Венгрии, призвав Зеленского возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
"Огромное достижение! Орбан только что отправил Зеленскому крайне резкое открытое письмо! Он (в письме - ред.) устраивает ему настоящую взбучку и требует прекратить саботаж мирного процесса!" - написал политик на своей странице в социальной сети Х. Филиппо также прикрепил перевод письма Орбана на французский язык.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
"Даже сегодня". Орбан резко высказался о Зеленском
24 февраля, 16:09
 
В миреВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоПатриотМирный план США по Украине
 
 
