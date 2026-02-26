Французский политик поддержал обвинения Орбана в адрес Зеленского

ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал в четверг премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его обвинения в адрес Владимира Зеленского.
Ранее Орбан написал Зеленскому открытое письмо, в котором обвинил того в антивенгерской политике и вмешательстве в парламентские выборы в Венгрии, призвав Зеленского возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
"Огромное достижение! Орбан только что отправил Зеленскому крайне резкое открытое письмо! Он (в письме - ред.) устраивает ему настоящую взбучку и требует прекратить саботаж мирного процесса!" - написал политик на своей странице в социальной сети Х. Филиппо также прикрепил перевод письма Орбана на французский язык.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
