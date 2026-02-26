В Подмосковье рассмотрят дело о покушении на главу предприятия ОПК

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Восемь фигурантов дела о планировавшемся украинскими спецслужбами покушении в отношении руководителя предприятия ОПК в Подмосковье предстанут перед судом, сообщила в четверг РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей трех регионов, трое из которых несовершеннолетние", - сказала она.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в покушении на теракт путем убийства руководителя одного из оборонных предприятий, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ.