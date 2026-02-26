В Подмосковье рассмотрят дело о покушении на главу предприятия ОПК

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Восемь фигурантов дела о планировавшемся украинскими спецслужбами покушении в отношении руководителя предприятия ОПК в Подмосковье предстанут перед судом, сообщила в четверг РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей трех регионов, трое из которых несовершеннолетние", - сказала она.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в покушении на теракт путем убийства руководителя одного из оборонных предприятий, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ.
Следствием установлено, что в декабре 2024 года в Коломне обвиняемые по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение в размере не менее одного миллиона рублей изготовили и попытались заложить взрывчатку под днище автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий. Устройство должно было сдетонировать, в результате чего вместе с водителем авто могли погибнуть посторонние люди, однако в момент закладки СВУ двое обвиняемых были задержаны с поличным правоохранителями.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключила Петренко.