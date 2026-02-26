https://ria.ru/20260226/podrazdelenie-2076861196.html
ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне ответственности "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне ответственности "Юга" за сутки - РИА Новости, 26.02.2026
ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне ответственности "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 125 военных, семь боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2026
россия
