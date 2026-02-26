Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на пиво - РИА Новости, 26.02.2026
18:55 26.02.2026 (обновлено: 19:03 26.02.2026)
Россиянам объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на пиво
Россиянам объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на пиво - РИА Новости, 26.02.2026
Россиянам объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на пиво
Росстандарт рассказал РИА Новости, что новый ГОСТ на пиво, который, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2027 года, нужен для защиты потребителя от... РИА Новости, 26.02.2026
общество, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), россия
Общество, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Россия
Россиянам объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на пиво

Росстандарт: новый ГОСТ на пиво нужен для защиты от недобросовестной продукции

© Depositphotos.com / marotiПроизводство пива
Производство пива - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Depositphotos.com / maroti
Производство пива . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Росстандарт рассказал РИА Новости, что новый ГОСТ на пиво, который, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2027 года, нужен для защиты потребителя от недобросовестной продукции и должен обеспечить прозрачные правила для производителей.
"Фальсификация пива и размытые требования к его составу долгое время оставались одной из системных проблем рынка. Приказом Росстандарта был утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 72295-2025 "Пиво. Общие технические условия", который направлен на то, чтобы закрыть правовые пробелы, защитить потребителя от недобросовестной продукции и обеспечить прозрачные правила для производителей", - рассказали в ведомстве.
В Росстандарте добавили, что действующий до этого стандарт на пиво противоречит требованиям Федерального закона № 171-ФЗ. Он определяет напиток не как алкогольную продукцию с нормированным содержанием солода и сахаросодержащих продуктов, а как "пенистый напиток, полученный из пивоваренного солода, хмеля и/или хмелепродуктов и воды с применением или без применения зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов в результате брожения пивного сусла, содержащий этиловый спирт, образовавшийся в процессе брожения сусла".
Тем самым, прошлый ГОСТ содержал определение пива, которое не учитывает современные законодательные требования к алкогольной продукции и фактически допускает широкую вариативность состава. Это создавало правовую коллизию, поскольку законодательство требует обязательного соответствия продукции государственным стандартам.
"ГОСТ Р 72295-2025 распространяется на пиво, в том числе светлое, темное, пшеничное, безалкогольное и не распространяется на специальное пиво", - пояснили в Росстандарте.
Кружка пива - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Названы главные факты о пиве
5 января, 07:33
 
ОбществоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Россия
 
 
