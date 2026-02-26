Врач рассказала, кому нельзя есть цитрусовые

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Цитрусовые противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ и аллергией, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

"Цитрусовые противопоказаны при заболеваниях ЖКТ - гастрит, язва, дисбиозе - газах и вздутии живота, а также при аллергии", - рассказала Чистик.