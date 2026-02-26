Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, кому нельзя есть цитрусовые - РИА Новости, 26.02.2026
04:36 26.02.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть цитрусовые
Врач рассказала, кому нельзя есть цитрусовые - РИА Новости, 26.02.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть цитрусовые
Цитрусовые противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ и аллергией, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик. РИА Новости, 26.02.2026
общество, россия, питание
Общество, Россия, Питание
Врач рассказала, кому нельзя есть цитрусовые

РИА Новости: цитрусовые противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ

© Fotolia / Johanna MühlbauerЦитрусовые
Цитрусовые - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Fotolia / Johanna Mühlbauer
Цитрусовые. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Цитрусовые противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ и аллергией, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
"Цитрусовые противопоказаны при заболеваниях ЖКТ - гастрит, язва, дисбиозе - газах и вздутии живота, а также при аллергии", - рассказала Чистик.
По словам врача, цитрусы лучше не есть натощак, чтобы избежать раздражения слизистой.
