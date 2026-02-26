https://ria.ru/20260226/pitanie-2076787246.html
Врач рассказала, кому нельзя есть цитрусовые
Цитрусовые противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ и аллергией, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик. РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Цитрусовые противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ и аллергией, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
"Цитрусовые противопоказаны при заболеваниях ЖКТ - гастрит, язва, дисбиозе - газах и вздутии живота, а также при аллергии", - рассказала Чистик.
По словам врача, цитрусы лучше не есть натощак, чтобы избежать раздражения слизистой.