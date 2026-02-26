Рейтинг@Mail.ru
Венгрия и Словакия отстаивают свои экономические интересы, заявил Песков
14:01 26.02.2026 (обновлено: 14:07 26.02.2026)
Венгрия и Словакия отстаивают свои экономические интересы, заявил Песков
Венгрия и Словакия отстаивают свои экономические интересы, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2026
Венгрия и Словакия отстаивают свои экономические интересы, заявил Песков
Россия в ситуации с нефтепроводом "Дружба" видит последовательную позицию Венгрии и Словакии, отстаивающих свои экономические интересы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:01:00+03:00
2026-02-26T14:07:00+03:00
Венгрия и Словакия отстаивают свои экономические интересы, заявил Песков

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия в ситуации с нефтепроводом "Дружба" видит последовательную позицию Венгрии и Словакии, отстаивающих свои экономические интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
"Мы видим с вами совершенно понятную последовательную позицию Будапешта и Братиславы, которые отстаивают свои экономические интересы, и видим саботаж со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"
24 февраля, 19:17
 
