https://ria.ru/20260226/peskov-2076877544.html
Песков призвал не делать прогнозы по урегулированию на Украине
Песков призвал не делать прогнозы по урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.02.2026
Песков призвал не делать прогнозы по урегулированию на Украине
Было бы самой большой ошибкой пытаться сейчас определить стадию урегулирования на Украине или делать прогнозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:49:00+03:00
2026-02-26T13:49:00+03:00
2026-02-26T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20260226/syurpriz-2076798683.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Песков призвал не делать прогнозы по урегулированию на Украине
Песков назвал попытки определить этап урегулирования по Украине большой ошибкой