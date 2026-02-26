Рейтинг@Mail.ru
На переговорах по Украине обсудят ядерную риторику, заявил Песков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 26.02.2026
На переговорах по Украине обсудят ядерную риторику, заявил Песков
На переговорах по Украине обсудят ядерную риторику, заявил Песков
На переговорах по Украине обсудят ядерную риторику, заявил Песков

Песков: ядерная риторика будет обсуждаться на новой встрече по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ядерная риторика, безусловно, будет обсуждаться на новом раунде переговоров по украинскому урегулированию, нельзя абстрагироваться от этого вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, это фактор, от которого абстрагироваться нельзя", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться ядерная риторика в ходе нового раунда переговоров по украинскому урегулированию.
Ракетный комплекс Тополь
"Станут главными целями". Чем ответит Россия на ядерное оружие на Украине
24 февраля, 16:11
 
