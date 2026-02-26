На переговорах по Украине обсудят ядерную риторику, заявил Песков

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ядерная риторика, безусловно, будет обсуждаться на новом раунде переговоров по украинскому урегулированию, нельзя абстрагироваться от этого вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это фактор, от которого абстрагироваться нельзя", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться ядерная риторика в ходе нового раунда переговоров по украинскому урегулированию.