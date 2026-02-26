Рейтинг@Mail.ru
13:41 26.02.2026 (обновлено: 13:54 26.02.2026)
Песков назвал действия Киева по "Дружбе" саботажем
Песков назвал действия Киева по "Дружбе" саботажем
киев, будапешт, братислава, дмитрий песков, евросоюз
Киев, Будапешт, Братислава, Дмитрий Песков, Евросоюз
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия киевского режима по трубопроводу "Дружба" саботажем.
"Мы видим с вами совершенно понятную и последовательную позицию Будапешта и Братиславы, которые отстаивают свои экономические интересы. И видим саботаж со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию вокруг нефтепровода "Дружба".
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"
КиевБудапештБратиславаДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
