Песков ответил на вопрос о встрече России и Украины на высшем уровне - РИА Новости, 26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 26.02.2026 (обновлено: 13:54 26.02.2026)
Песков ответил на вопрос о встрече России и Украины на высшем уровне
Песков ответил на вопрос о встрече России и Украины на высшем уровне
Встреча на высшем уровне России и Украины должна финализировать всю работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.02.2026
россия
украина
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
в мире
россия
украина
россия, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, В мире
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
© БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Встреча на высшем уровне России и Украины должна финализировать всю работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Слушайте, если говорить о встрече на высшем уровне, она должна финализировать итоги работы. Она должна финализировать всю работу и ставить точку", - сказал Песков журналистам.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
МИД Швейцарии ответил на вопрос о переговорах Украины и США в Женеве
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВ мире
 
 
