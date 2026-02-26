https://ria.ru/20260226/peskov-2076875223.html
Песков ответил на вопрос о встрече России и Украины на высшем уровне
Встреча на высшем уровне России и Украины должна финализировать всю работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.02.2026
Песков: встреча РФ и Украины на высшем уровне должна финализировать всю работу